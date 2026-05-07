Andriy Shevchenko, lenda do Milan e atual presidente da Federação Ucraniana de Futebol, abordou o momento dos ucranianos do Benfica Anatoliy Trubin e Heorhii Sudakov, mostrando-se confiante no futuro dos jogadores encarnados.

«O Benfica é um grande clube. O Sudakov e o Trubin são jogadores muito importantes para nós. Mas também é fundamental que se tornem jogadores importantes no Benfica. E parece-me que estão a trabalhar arduamente para isso», disse o vencedor da Bola de Ouro de 2004 no Portugal Football Summit Podcast.

Andriy Shevchenko abordou ainda para o contexto dos jogadores, olhando individualmente para cada um.

«O Trubin foi incrível quando marcou o golo no último segundo para levar o Benfica à fase seguinte da Liga dos Campeões. É algo que quase nunca se vê no futebol. Um guarda-redes, no último segundo, a marcar aquele golo. Estou muito orgulhoso dele. O Sudakov teve um período de adaptação mais longo do que o Trubin, mas tem um grande talento. E, mais importante ainda, é uma excelente pessoa. Trabalha muito. Tenho a certeza de que terá a sua oportunidade no Benfica para provar que é um grande jogador», acrescentou.

De recordar que Sudakov admitiu, no início desta semana, que estava a passar por um «período difícil», salientando que é «normal sentir cansaço físico e emocional». Contudo, o médio do Benfica sublinhou que não deixou de «amar o futebol», nem que pretende parar de jogar.

O antigo avançado do Milan recordou também os tempos em que partilhou balneário com Rui Costa nos rossoneri, revelando que mantém uma boa relação com o presidente do Benfica.

«Ainda mantemos contacto. Fico muito feliz por o Rui ter escolhido seguir um caminho que o mantém ligado ao futebol. A minha relação com ele sempre foi incrível. Desde que conheço o Rui, ele sempre foi um cavalheiro. Tinha um toque fantástico, classe, potência, uma excelente visão do futebol, técnica, tudo. Foi um grande prazer para mim partilhar o campo com ele, jogar com ele», concluiu.