VÍDEO: Sudakov aperfeiçoa livres com um professor especial
Simão Sabrosa auxiliou o internacional ucraniano
Heorhii Sudakov teve trabalho suplementar no treino do Benfica. O médio internacional ucraniano esteve a treinar a cobrança de livres diretos e contou com uma ajuda preciosa.
Simão Sabrosa, diretor técnico das águias e presença assídua nos treinos da equipa de José Mourinho, ajudou Sudakov e, certamente, deu-lhe algumas dicas, ou não tivesse sido ele um exímio batedor de livres.
Sudakov partilhou o momento nas redes sociais: «A prática leva à perfeição», escreveu.
