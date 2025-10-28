Heorhii Sudakov teve trabalho suplementar no treino do Benfica. O médio internacional ucraniano esteve a treinar a cobrança de livres diretos e contou com uma ajuda preciosa.

Simão Sabrosa, diretor técnico das águias e presença assídua nos treinos da equipa de José Mourinho, ajudou Sudakov e, certamente, deu-lhe algumas dicas, ou não tivesse sido ele um exímio batedor de livres.

Sudakov partilhou o momento nas redes sociais: «A prática leva à perfeição», escreveu.