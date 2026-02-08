Em dia de jogo, frente ao Alverca (20h30), Sudakov mostrou como está a preparação para o encontro da 21.ª jornada da Liga. Na rede social tik tok, o ucraniano provou que se «entregou» aos cuidados da filha, que lhe deu um tratamento especial.

Com batom encarnado no lábio e mais uns vestígios de maquilhagem, o 10 das águias demonstrou o que é ser um «girl dad». Entre sorrisos, o médio gravou todo o processo da arte feita pela filha.

Veja aqui o vídeo: