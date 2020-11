Jan Vertonghen está ao serviço da seleção belga, que defronta a Suíça nesta quarta-feira e, foi na antevisão desse duelo que elogiou um colega do Benfica.

«O Seferovic é um super ponta de lança», disse Vertonghen, sobre o avançado helvético, em conferência de imprensa da seleção belga.

«Marcou mais dois golos no fim de semana», continuou o central, antes de lembrar: «E há aquele 5-2 de há dois anos, em que ele fez um hat-trick», recordou Vertonghen, acerca do jogo da Liga das Nações, em que a Suíça venceu com três golos do avançado do Benfica.

De resto, o internacional belga afirmou que gosta de um calendário cheio, apesar das dificuldades que isso pode causar. «Cabe aos clubes encontrar um equilíbrio», disse, para depois concluir: «O Benfica está bem, temos uma boa equipa e acho que podemos chegar longe na Liga Europa».