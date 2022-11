O Benfica esteve presente numa reunião convocada pelo presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, e a A22 Sports, a empresa que gere os destinos da Superliga - conceito idealizado por um grupo de clubes e que substituiria a Liga dos Campeões. No final do encontro, através de um comunicado da European Club Association (ECA), a resposta à ideia foi clara: não.

A reunião teve lugar na sede da UEFA e, de acordo com a ECA, estiveram reunidos representantes de clubes, ligas, jogadores e adeptos. Os encarnados foram um de dez clubes presentes e o único do futebol nacional com representação direta.

Escreve a ECA, que representa 250 emblemas europeus, que a A22 Sports apresentou-se como uma entidade comercial privada, com o intuito de promover um diálogo com as outras partes.

No entanto, o comunicado da ECA, da qual fazem parte os três grandes portugueses mais o Sp. Braga e o Marítimo, é claro: «A ECA mantém-se firmemente opositora à criação de uma qualquer Superliga ou outro tipo de projeto. A ECA opôs-se firmemente contra esse conceito em abril de 2021 e o mesmo permanece verdade em 2022.»