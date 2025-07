Fredrik Aursnes, jogador do Benfica, fez nesta quarta-feira a antevisão ao primeiro duelo oficial da temporada 2025/26, a Supertaça Cândido de Oliveira, realizada no Estádio do Algarve, na quinta-feira. Os encarnados (finalista da Taça de Portugal) defrontam o Sporting (vencedor da ‘dobradinha’). A conferência de imprensa decorreu no Benfica Campus, no Seixal.

Sentimento para a nova época

«Estou a sentir-me muito bem. Nós tivemos uma pausa, e isso foi bom. Mas agora, pelo menos eu posso falar por mim mesmo, estou muito motivado para uma nova temporada. Com um bom jogo amanhã. E nós estamos muito ansiosos para aquele jogo. É este tipo de jogo que nós adoramos jogar.»

Um dos mais velhos do plantel

«Eu acho que é um pouco normal. Há muitas mudanças todos os anos. Acho que em muitos clubes, hoje em dia, há muitas mudanças. Então, eu acho que isso é parte do jogo. E nós só precisamos de nos adaptar o melhor possível.»

Equipa com mais agressividade

«Sim, eu acho que sim. Eu acho que a equipa precisa de trabalhar um pouco mais isso. Exigir mais de nós fora e dentro de campo. E eu acho que amanhã é uma boa oportunidade para todos. Nós podemos exigir isso de cada um. A nossa equipa deve ser agressiva e jogar um tipo de futebol intenso.»