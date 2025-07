Fredrik Aursnes na conferência de imprensa de antevisão da Supertaça frente ao Sporting que está marcada para as 20h45 desta quinta-feira para o Estádio Algarve.

Antevisão

«Acho que vai ser um jogo difícil, como é sempre frente ao Sporting, defrontámo-los várias vezes na época passada, foram sempre jogos difíceis, muito equilibrados, mas espero que possamos ganhar amanhã.»

Chegadas de Enzo Barrenechea e Richard Ríos

«Acho que eles têm estado bem nos treinos, já vimos no último jogo [com o Fenerbahçe] que tiveram um grande impacto, podem vir a ser importantes para a nova época. Tenho grande expetativas para a nova época, amanhã vamos ter o primeiro jogo oficial, espero que seja um bom início.

Expectativas para a nova temporada

«Nós temos muitas expectativas. E estamos muito ansiosos para a nova semana. A primeira partida de amanhã será um bom começo. Eu não me sinto pressão com isso, para ser honesto. E eu acho que eles vão nos ajudar muito. Nós precisamos de bons jogadores aqui. E para ter uma ótima competição entre os jogadores. Espero que eles tenham uma ótima semana e uma ótima história no Benfica.»

Confortável a jogar em várias posições

«É difícil dizer, mas eu acho que eu sempre tenho uma mente aberta. E onde eu jogo, eu faço o meu melhor. E eu acho que essa é a minha atitude. Onde eu jogo, eu faço o meu melhor. E se é bom o suficiente, é bom o suficiente. E se não é bom, talvez eu tenha que jogar em outra posição.»

