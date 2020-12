Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações depois da derrota na Supertaça contra o FC Porto:



«O FC Porto foi mais eficaz. O jogo foi equilibrado. Na primeira meia-hora até tivemos duas situações para golo, em saídas do Rafa. Não sei se seria para golo, mas tinha de ser mais bem definido. Com o penálti o FC Porto ficou mais seguro no jogo. Na segunda parte o Benfica foi mais próximo do que o Benfica que eu pretendo. A diferença esteve na finalização. O FC Porto soube finalizar e o Benfica não soube definir. As duas equipas tentaram ganhar a primeira e segunda bola. As finais são assim.»



[sobre a importância da Supertaça]



«Esta final era importante porque era um título, o primeiro da época. Era importante vencê-lo, mas não era prioridade. O FC Porto neste jogo foi mais consistente, soube aproveitar melhor as oportunidades, tem mais experiência, têm três/quatro anos a jogarem juntos.»



[mau momento da equipa]



«Hoje correu mal. Não conseguimos vencer a final, não somos primeiros no campeonato. Correr mal? Por aí, tudo bem. Mas estamos na décima jornada do campeonato. O FC Porto foi mais realista, oportunista e tem um jogo mais consolidado.»



[inferioridade em relação ao FC Porto?]



«Menos do que o FC Porto? Não tenho essa sensação. Foi em alguns momentos menos do que o FC Porto. Nos primeiros 25 minutos e na segunda parte foi igual ao FC Porto. Não foi tão objetivo e eficaz. Andámos atrás, tivemos oportunidades na bola parada. Durante o jogo tivemos vários momentos melhores do que o FC Porto.»