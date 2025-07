Bruno Lage analisou a conquista da Supertaça (1-0), na flash da RTP.

«É um troféu que vencemos, é a nossa ambição. Agora queremos preparar o que aí vem, com o pouco tempo que temos. A primeira parte foi equilibrada e notou-se alguma falta de entrosamento, o que é normal, os jogadores estão a conhecer-se. E jogámos num sistema diferente face ao particular com o Fenerbahçe. Foi uma vitória contra o tempo. Temos de continuar, porque segue-se uma pré-eliminatória muito importante para chegar à Liga dos Campeões.»

«Ao intervalo pedi maior proximidade, maior qualidade em posse, nas ligações e combinações. Entrámos muito fortes na segunda parte, com mais oportunidades. Fomos justos vencedores.»

«Pavlidis a baixar na construção? Não é lacuna, é estratégia. Sabemos como defende o Sporting, quisemos apostar na profundidade.»

«Mercado? Não faz sentido falar de possibilidades. Temos um longo mês de agosto pela frente. Quero realçar o trabalho dos jogadores e o apoio dos adeptos.»