Uma lesão durante um jogo da seleção da Argentina em junho impediu Nicolás Otamendi de cumprir toda a pré-temporada às ordens de Roger Schmidt.

O defesa-central do Benfica acabou por só realizar um jogo - o último diante do Feyenoord - mas garante sentir-se em forma para dar o contributo à equipa no duelo da Supertaça com o FC Porto.

«Tenho treinado muito bem. Só joguei um amigável, mas o preparador físico treinou-me muito. Estou há dez ou 12 dias a treinar com a equipa e a treinar bem. Estou bem fisicamente e pronto para que o mister me veja como uma opção. Se for eu a jogar, darei o melhor», disse na conferência de imprensa de antevisão ao encontro desta quarta-feira.

Otamendi, que tem no currículo três supertaças portuguesas conquistadas - todas ao serviço do FC Porto - perspetivou o duelo contra a antiga equipa e explicou o que não pode faltar ao Benfica. «Penso que a intensidade durante o jogo vai ser importante. Conhecemos o FC Porto e a intensidade que eles imprimem nos jogos. Tentaremos ser intensos, ter o controlo do jogo e fazer um bom jogo. Temos jogadores para isso», vincou.

Nesse sentido, o experiente futebolista abordou as recentes contratações dos encarnados para a nova época e nas quais se insere o compatriota e amigo Ángel Di María. «Obviamente que um clube desta dimensão vai incorporar sempre jogadores novos. Nesta temporada incorporou bastantes, mas também saíram vários jogadores importantes. Uma equipa que luta por competir por grandes coisas precisa de jogadores de qualidade. O Benfica incorporou jogadores que se adaptaram rapidamente ao grupo e que estão contentes. Amanhã [quarta-feira] também terão oportunidades de competir por um título. São jogadores que já ganharam títulos, apesar de serem novos no clube, e quem não ganhou vem para competir e para ajudar a equipa», apontou.

No plantel do Benfica são poucos os jogadores que já venceram a Supertaça: Vlachodimos, Florentino, Rafa e Chiquinho, todos em 2019, mas Otamendi negou que haja mais ansiedade por isso. E, mesmo que houvesse, não tinha de ser necessariamente má. «Creio que às vezes a ansiedade que tens de conquistar algo pode jogar contra ou não. É um título que todos os jogadores querem ganhar. É um dia importante, uma final e um clássico. Oxalá sejamos felizes no final do jogo.»

E acrescentou sobre aquilo que, no fundo, separa a elite dos restantes. «É importante ganhar, porque os títulos são o que nos diferencia dos outros e que fica para a vida. E a nível coletivo tentaremos conquistar este título, que é importante para o clube e pessoalmente para nós. Quando deixarmos de jogar e virmos o nosso currículo com título é importante. Os nossos filhos vão reconhecer o nosso esforço e vamos dar o melhor para podermos ficar com este título.»

Nicolás Otamendi expressou ainda um desejo relativamente à forma como espera que o jogo seja conduzido pelo árbitro Luís Godinho. «Esperamos que não pare tanto o jogo, que deixe jogar e que faça com que o jogo seja o melhor possível não só para nós como para o espetáculo. Creio que quanto mais jogarmos, e se não houver muitas paragens, melhor será o espetáculo», projetou.