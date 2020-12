O Clássico da Supertaça entre FC Porto e Benfica será o primeiro para Pedrinho, entre outros jogadores que chegaram este ano a Portugal. O extremo brasileiro considera que não há melhor jogo para se mostrar.



«Todos os clássicos são um momento especial, todos os jogadores gostam de jogar. É ali a melhor hora para aparecer e eu vou trabalhar forte para dar o melhor dentro de campo, para que seja um momento de afirmação, da equipa e também meu, para que eu possa crescer e todos possam ver o meu talento», disse, em entrevista à RTP.



O jogador contratado ao Corinthians defendeu que não há nenhum emblema que parta como favorito para o duelo em Aveiro, da próxima quarta-feira (20h45).



«Um clássico não tem favoritos, é um jogo em que não se pode errar. O Benfica tem evoluído e crescido nos últimos jogos e sabe que não se pode errar. Temos jogadores que já jogaram muitos clássicos e todos sabemos que esses jogos são decididos em pequenos detalhes. Vamos trabalhar o máximo para conquistarmos esse título», sustentou.



O internacional jovem pelo Brasil assumiu que o jogo é o mais importante da temporada até ao momento por estar em discussão a conquista de um troféu.



«Todos os jogos são importantes. Desde que cheguei aqui aprendi logo que ser Benfica é vencer, vencer, vencer e também convencer porque jogamos num clube gigantesco, onde além do resultado temos de mostrar porque vencemos. O mister diz sempre que não quer ganhar por ganhar, mas por merecer, por saber o que se está a fazer dentro de campo. Por se tratar de uma final, é o jogo mais importante e vamos trabalhar para ganhar», referiu.



Por último, Pedrinho abordou a exigência diária que Jorge Jesus tem para com o plantel dos encarnados.



«A exigência está sempre no máximo e isso ajuda-nos muito porque tentamos sempre não errar e ter a intensidade lá em cima. É isso que o mister nos pede. Claro que nunca seremos perfeitos, mas temos de procurar os limites e a perfeição, sabendo que um grupo se faz com vários jogadores que estarão preparados para ajudar. O mister quer tirar o máximo de nós e todos os jogadores que trabalham com ele sempre deram um salto, porque ele é muito exigente», concluiu.