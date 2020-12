Tal como Pepe, também Pizzi fez a antevisão ao duelo contra o FC Porto, da Supertaça Cândido de Oliveira. O capitão dos encarnados referiu que este será o jogo mais exigente da época até ao momento e sublinhou que a equipa só tem uma coisa em mente: vencer.



«É uma final, por isso não podemos pensar noutra coisa que não seja a vitória. Entramos sempre com esse objetivo e sabemos que neste jogo não há espaço para erros. É à partida o jogo mais exigente até agora e perante um rival, também habituado, tal como nós, a estes grandes jogos. Sabemos das dificuldades, mas confiamos que podemos trazer para Lisboa mais um troféu», disse, em declarações reproduzidas pela FPF.



O internacional português explicou o que a equipa das águias terá de fazer para levar de vencida o rival portista.



«Ser igual a si própria e confiar no trabalho que é desempenhado ao longo da semana. Uma vez mais, é um jogo em que a margem de erro é muito pequena. Errar pouco e ser eficaz é passo e meio para vencer. É uma final, com duas grandes equipas… e que queremos ganhar», referiu.



Por último, o médio do Benfica deixou uma mensagem aos adeptos, impedidos de assistir ao jogo no estádio devido à pandemia de Covid-19.



Este momento que vivemos tem sido difícil para todos. Para nós, é sempre importante ter os adeptos connosco. São o 12.º jogador e, em tempos normais, ajudam-nos muito no campo. Não podendo estar presentes, sabemos que nos vão apoiar à distância. Quanto a nós, vamos dar tudo para lhes dar mais uma alegria», concluiu.



A Supertaça Cândido de Oliveira joga-se esta quarta-feira, às 20h45, em Leiria, e terá arbitragem de Hugo Miguel.