Enzo Barrenechea falou aos jornalistas, no Estádio do Algarve, após o triunfo do Benfica na Supertaça, sobre o Sporting (1-0).

«Estou muito feliz, era importante arrancar com uma vitória e com a conquista de um troféu. O grupo merece, assim como os adeptos. Este é um grupo incrível. Senti o pouco tempo de preparação, até porque o grupo vinha do Mundial de Clubes, com mais ritmo.»

«Otamendi? Sabemos da importância que tem dentro e fora de campo, como companheiro é um exemplo.»