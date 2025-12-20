Mário Branco, diretor-geral para o futebol do Benfica, foi suspenso por 68 dias pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência dos acontecimentos ocorridos no final do jogo com o Casa Pia, da 11.ª jornada da Liga, disputado a 9 de novembro de 2025.

De acordo com o relatório do árbitro Gustavo Correia, Mário Branco entrou no terreno de jogo após o apito final e dirigiu-se ao juiz da partida com expressões insultuosas e ameaças, situação que motivou a exibição de cartão vermelho direto.

O CD considerou provada a acusação e aplicou a Mário Branco uma sanção por lesão da honra e da reputação, prevista no artigo 136.º do Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, bem como por inobservância de outros deveres, ao abrigo do artigo 141.º do mesmo regulamento, relacionada com o acesso e permanência no recinto de jogo.

Inicialmente punido com 90 dias de suspensão, o castigo foi reduzido para 68 dias, tendo em conta a «circunstância atenuante de bom comportamento anterior». O dirigente do Benfica foi ainda condenado ao pagamento de uma multa global de 8.415 euros, resultante do total das sanções aplicadas.

No cumprimento da suspensão agora determinada, será descontado o período de 20 dias de suspensão preventiva a que Mário Branco já esteve sujeito, por deliberação anterior do próprio Conselho de Disciplina.

[Artigo atualizado às 18h45]