O Benfica comunicou esta segunda-feira o fim do empréstimo de Svava Gudmundsdóttir.

A internacional islandesa havia chegado à Luz em setembro, por empréstimo do Gotham FC, equipa norte-americana com a qual os encarnados têm uma parceria.

Com apenas dois jogos de águia ao peito, a atacante de 28 anos despede-se agora do Benfica.

«O clube agradece o profissionalismo com que a avançada internacional islandesa encarou a presença entre as Inspiradoras, por cedência do Gotham FC, da Liga americana de futebol. O Benfica endereça a Svava votos de felicidades no rumo que definir para a sua vida. Obrigado!», lê-se, na nota.