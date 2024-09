O presidente da mesa da Assembleia-Geral do Benfica, Fernando Seara, foi o representante dos encarnados no funeral de Sven-Goran Eriksson, que se realizou esta sexta-feira, na Suécia.

Em declarações à BTV, o dirigente fez uma última homenagem ao antigo treinador das águias e lembrou que foi em nome de todos os benfiquistas.

«É o sentimento de uma vida vivida. Nas últimas 24h vivemos o sentimento de uma comunidade, a dedicação dos filhos, a partilha de amigos. Vim trazer o abraço das cenas de milhares de sócios do Benfica que há 42 anos o acolheram e que no dia 22 de abril o saudaram com emoção no Estádio da Luz. O senhor Eriksson revolucionou o futebol do Benfica, levou-me ao estádio. Sinto que as pessoas daqui sabem que o Benfica e Lisboa foram duas das suas paixões», afirmou.

«Foi um funeral bonito, leve e muito profundo porque percebeu-se que estes momentos foram sentidos. Trouxemos um abraço do Benfica. Ficou o meu cachecol perto do caixão. Cada um dos sócios do Benfica esteve aqui connosco», acrescentou.