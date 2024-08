O Benfica reagiu esta segunda-feira à morte de Sven-Göran Eriksson, antigo treinador das águias.

«É com profundo pesar que o Sport Lisboa e Benfica lamenta a morte de Sven-Göran Eriksson, aos 76 anos de idade. Descanse em paz, Míster», escreveu o clube, numa nota inicial, através da rede social X.

No sítio oficial, o Benfica estendeu-se na homenagem a Eriksson, falando num «dos mais icónicos e reconhecidos treinadores da história do Sport Lisboa e Benfica e lembrando «a justa e merecida homenagem em vida ao treinador sueco», no Estádio da Luz, em abril.

«Muito para além dos títulos, a marca de Eriksson no futebol português foi a de um revolucionário, de um treinador à frente no seu tempo. No plano social, destacou-se sempre pela elegância, educação e urbanidade. Um treinador e um homem verdadeiramente à Benfica. Sven-Göran Eriksson, um nome que une várias gerações de Benfiquistas que, juntos, nunca permitirão que seja esquecido. À família, o Sport Lisboa e Benfica apresenta as suas mais sentidas condolências», conclui o Benfica.

O treinador sueco passou pela Luz entre 1982-1984 e 1989-1992, tendo conquistado três campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.

Em abril, o Benfica fez uma homenagem a Sven, em pleno Estádio da Luz, no jogo com o Marselha da Liga Europa