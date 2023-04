Durante a passagem pelo Benfica, Adel Taarabt viveu por dentro a forte rivalidade entre o clube encarnado e o FC Porto.

Em entrevista à CNN Portugal, que será desenvolvida no programa «CNN em Jogo», a partir das 20 horas, o médio marroquino reconheceu que o FC Porto, que neste mês voltou a ganhar no Estádio da Luz, tem um ascendente sobre o Benfica nos clássicos.

«Nas épocas em que joguei em Portugal, fiquei sempre com a sensação de que o Benfica era a melhor equipa e que jogava melhor futebol, mas é verdade que quando jogávamos contra o FC Porto eles estavam sempre mais "esfomeados". Eles gostam deste tipo de jogos, parecem estar sempre mais bem preparados. Não sei como, mas era essa a sensação que eu tinha quando estava lá. Nunca jogávamos com as outras equipas como jogávamos como o FC Porto», assumiu.

Para Taarabt, a diferença está na atitude neste tipo de jogos. «O FC Porto é uma equipa "suja", lutadora, chata, perde minutos... Eu respeito, é a forma de jogar do FC Porto, eles fazem-nos muito bem e acho que é sempre difícil para o Benfica jogar com o FC Porto, é verdade», disse o médio que está hoje ao serviço do Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos.