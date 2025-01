Ao intervalo da final da Taça da Liga, na noite de sábado, em Leiria, Bruno Lage surpreendeu ao substituir Andreas Schjelderup – autor do único golo das águias – por Aktürkoglu.

Ainda que tenha convertido um penálti – no desempate decisivo da final – o avançado turco passou despercebido durante a etapa complementar.

«O Andreas fez uma grande primeira parte e sentimos que tínhamos de refrescar os corredores. Tentámos alterar com o Aktürkoglu para a direita e o Di María para a esquerda. Em termos defensivos, estava a resultar, mas em termos ofensivos não, e por isso voltámos a trocar», explicou o treinador do Benfica na conferência de imprensa.

Ao recorrer aos dados do SofaScore – parceiro estatístico do Maisfutebol – Schjelderup deixou o encontro quando se alinhava como um dos melhores na final. Além disso, foi mais interventivo do que Aktürkoglu.

Para lá da importância do golo, o avançado norueguês fez mais remates, conseguiu mais dribles – algo que o avançado turco nem tentou – ganhou mais duelos e concretizou todos os passes.

Quanto a Aktürkoglu, foi o único nesta comparação a tentar cruzamentos, mas sem encontrar correspondência nas três tentativas. Além disso, o turco registou mais perdas de posse (7-12) e acumulou mais toques (20-24).

No total da época, pelo Benfica, Andreas Schjelderup, de 20 anos, regista dois golos e uma assistência em 13 jogos. Por sua vez, Aktürkoglu, de 26 anos, leva 12 golos e oito assistências em 29 partidas.

Em todo o caso, o avançado turco não marca ou assiste desde 15 de dezembro, aquando do empate do Benfica na Vila das Aves (1-1). Nessa ocasião, Aktürkoglu assistiu para o golo de Amdouni.

Quanto a golos, a seca dura desde 7 de dezembro (Benfica 1-0 Vit. Guimarães).

Consulte a comparação do SofaScore entre Schjelderup e Aktürkoglu na final da Taça da Liga.