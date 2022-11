A Liga Portugal anunciou este sábado que a estreia do Benfica na Taça da Liga desta temporada tem uma nova data.

O jogo dos encarnados frente ao Estrela Amadora, a contar para a primeira jornada, do Grupo C, foi reagendado para as 19 horas do dia 20 de novembro, precisamente o dia em que começa o Mundial 2022.

A partida estava inicialmente marcada para dia 21 de novembro.