Em vésperas da visita a Guimarães para a taça da Liga, Jorge Jesus voltou a lamentar o antijogo feito por algumas equipas em Portugal, reiterando o que disse após o jogo em Vizela, do último domingo. O técnico das águias acrescentou ainda que essa é a maior diferença para os encontros da Liga dos Campeões.

«A intensidade da Champions é completamente diferente. Os comportamentos das equipas são completamente diferentes. Em Portugal, jogas contra uma equipa que durante os 90 e poucos minutos faz antijogo seis ou sete vezes. Isso retira intensidade ao jogo. Na Champions as equipas jogam. As arbitragens também influenciam. Aqui qualquer jogador cai ao chão e é falta. Há muitas paragens de jogo o que faz com que o campeonato não seja tão intenso», referiu, em declarações à BTV.



O treinador dos encarnados revelou, perante o ciclo de jogos da equipa, que vai fazer algumas alterações na equipa inicial.



«Tenho de tomar opções. Daqui a três dias estamos a jogar no Estoril e três dias depois em Munique. Tenho de fazer uma mescla de opções nestes três jogos. Não vai jogar o mesmo onze que jogou em Vizela, haverá alterações. No jogo contra o Estoril será exatamente o mesmo para não colocar os jogadores em risco. O perigo destas decisões é esse, mais até do que o rendimento do jogador», disse.



O Vitória-Benfica joga-se esta quarta-feira, às 19h30, no D. Afonso Henriques.