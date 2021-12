O treinador adjunto do Benfica, João de Deus, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Sp. Covilhã (3-0), para a Taça da Liga:

[Análise ao jogo] Era esse o nosso principal objetivo, precisávamos de vencer e estamos todos muito satisfeitos. Foi um jogo difícil, principalmente a primeira parte, o adversário fechou-se bem e nós tivemos algumas dificuldades para encontrar os caminhos. Fizemos um belíssimo golo, de bola parada, e na segunda parte facilitámos a nossa vida e conseguimos a qualificação.

Os três que saíram ao intervalo foi uma questão de opção, estávamos com um a mais e íamos à procura, não foi por estarem a fazer uma má exibição. Acabou por ser uma decisão acertada porque conseguimos vencer.

[Utilização de dois avançados de início e Gil Dias e Everton a trocarem de corredores] Tinha a ver com o adversário e com o que precisávamos, foi estratégica. Em relação ao Gil Dias e ao Everton, são dois jogadores com características de corredores e que podem jogar em ambos os lados. Isso facilita-nos a vida e é uma forma de causar algum constrangimento à defesa adversária.»