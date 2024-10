O novo formato da Taça da Liga não tem fase de grupos. Os seis primeiros classificados do campeonato nacional 2023/24 e os dois primeiros da última edição da II Liga participam na competição que tem apenas quartos de final, meias-finais e final.



São jogos a eliminar, no fundo.

Questionado acerca da mudança no calendário, Bruno Lage assumiu que preferia que a competição fosse disputada em formato de fase de grupos e lamentou a falta de tempo para treinar.



«Preferia fazer fase de grupos [da Taça da Liga]. Independentemente de ter feito pré-época ou não, o que eu gostava era de ter tempo para treinar. Os jogadores precisam de tempo para treinar, recuperar e tempo para adquiri [ideias]. Queria refletir um pouco acerca do que acontecia há cinco anos. Tínhamos mais tempo para treinar entre jogos, até mesmo entre períodos para a seleção. Temos de arranjar um espaço temporal entre jogos e depois enquadrar as competições, poder jogar para as Ligas nacionais no fim-de-semana, da Liga dos Campeões a meio da semana. Mas acho que devia haver mais espaço. Qualquer dia só temos a pré-época para o fazer. Se daqui para a frente houver mais uma competição, nem isso vamos ter... Para a qualidade dos jogos, para haver menos lesões, acho que o espaço entre jogos devia ser maior», argumentou.



O Benfica-Santa Clara joga-se esta quarta-feira, às 20h15, na Luz.