O momento da entrega das medalhas na final da Taça da Liga ficou marcado por uma troca de palavras entre Rui Costa e Bruno Lage que está a dar que falar. O presidente segredou ao ouvido do treinador que depois responde e deixa o dirigente aparentemente surpreendido.

Imagens que estão a decorrer nas redes sociais e que o treinador procurou explicar na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo.

«Não entendo. A reação do presidente foi uma conversa entre mim e o presidente. Se calhar ele não percebeu o que lhe disse, mas já lhe repeti e fartámos-nos de rir com isso. Acabámos de vencer uma Taça que o Benfica não vencia desde 2016, era esse o objetivo porque temos uma parede com os títulos todos e vamos poder tirar o sete para meter o oito. O presidente não entendeu o que disse, mas o momento é de união. Já falamos sobre isso e já nos fartámos de rir sobre isto», destacou.

Bruno Lage explicou ainda a roda que fez com os jogadores no final do jogo, tal como tinha feito depois do jogo com o Monaco. «Foi para agradecer aos jogadores o compromisso do trabalho. Tinha prometido a mim mesmo que tinha de regressar ao Benfica, o final da minha história com o Benfica teria de ter um final diferente. Tinha prometido aos meus filhos que iria conquistar títulos», destacou ainda.