Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após o empate com o V. Setúbal para a Taça da Liga (2-2):

«É um ano fantástico em termos pessoais. Foi aqui que comecei. Equipava-me há 20 anos no outro lado da rua, no futebol de formação. Vinte anos depois estou a cumprir um sonho. A vida e o caminho das minhas decisões têm levado a isto e eu tenho tido a capacidade de corresponder. Ficamos muito felizes com o que fizemos em 2019 e temos de ter uma reentrada muito forte porque o ano seguinte será muito competitivo e teremos de estar na máxima força.

Aproveito para comunicar que no dia 1 vamos treinar no Estádio da Luz e vai ser um treino aberto aos nossos adeptos, que são determinantes para o nosso sucesso.»