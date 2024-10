Será que Renato Sanches vai ser titular contra o Santa Clara? Bruno Lage não desfez a dúvida na conferência de imprensa de antevisão ao jogo dos quartos de final da Taça da Liga nem revelou se vai fazer alterações na equipa.



«Sinto o Renato à semelhança dos outros jogadores. Todos podem ser titulares a qualquer momento. Em particular, o Reanto tem dado boas resposta nos dois jogos em que entrou e nos treinos tem vindo a realizar. Foi uma contratação do clube, todos acreditam e conhecem o Renato. Não tive oportunidade de o treinar aqui, mas treinei-o em Swansea e todos sabem o impacto que teve aquando da chegada da equipa técnica liderada pelo mister Carvalhal e o quanto lamentamos a sua lesão após o alto rendimento que teve. É um jogador muito importante, mas coloco-a à semelhança de todos os outros porque todos têm feito um trabalho positivo. Os dados e as exibições dos atletas que têm saído do banco, dão-nos convicção de que podem jogar. Não há titulares a jogar de três em três dias. Quero que a equipa tenha consistência de rendimento», referiu, acerca do internacional português.



Questionado acerca da evolução das lesões de Prestianni, Leandro Barreiro e Tiago Gouveia, o técnico disse que o trio «está a evoluir muito bem», mas continua a «trabalhar à parte».



Bruno Lage disse que «a prioridade» é o Santa Clara e espera uma equipa muito semelhante da que visitou a Luz em meados de setembro.



«Não prevejo uma equipa diferente daquela que jogou há mês e meio connosco e da que tem jogo n campeonato. Não vamos mudar nada também. Todos os jogos são encarados como finais desde que cá cheguei. É mais uma final, temos uma ambição enorme de estar na final four. Ambicionamos fazer um grande jogo contra um adversário é muito competente. Temos de estar com ambição enorme para fazer uma grande exibição e seguir em frente», referiu.



O treinador aproveitou ainda para elogiar os jogadores que têm entrado no decorrer das partidas. «Deixa-me satisfeito. Vou dizer ainda o nome que não mencionaram que é o Beste. Fez um jogo muito bom na Taça da Liga e uma boa exibição no último encontro. Independentemente dos nomes, quero que quem entre, contribua. No últim jogo senti que tínhamos de alterar em termos de estratégia e da disposição da equipa e coloquei o Beste em campo e o Florentino no banco. Nem um é titular nem o outro é suplente.»





O Benfica-Santa Clara joga-se esta quarta-feira, às 20h15, na Luz.