Dodi Lukébakio, avançado do Benfica, na flash interview da Sport TV que se seguiu ao triunfo das Águias frente ao Tondela (3-0), no Estádio da Luz, que lhes garantiu o passaporte para a final four da Taça da Liga:

Análise ao jogo

«Dominámos o jogo, tentámos criar oportunidades. Estou muito feliz porque conseguimos a vitória, que era o nosso objetivo. Agora podemos focar-nos no jogo de sábado.»

Primeiro golo pelo Benfica

«Estou muito feliz. Quero agradecer a Jesus Cristo por este objetivo, que me diz muito, num clube como o Benfica. Estava à procura do golo para ajudar o meu clube e hoje consegui fazê-lo. Foi muito importante conseguir este resultado, perante os nossos adeptos, porque no ano passado eles ganharam este título. É importante para o clube voltar a vencê-lo. Temos muitos jogos e de nos focar neles.»

Experiência no Benfica

«Cheguei lesionado. Não era uma lesão grave, mas precisei de tempo para recuperar. Fui muito bem recebido, trabalhei no duro e quero agradecer todos os que me ajudaram a regressar forte. É uma equipa nova, com muitos jogadores novos. Estamos a tentar assimilar as novas dinâmicas, o que não é fácil porque temos jogado de três em três dias. Tentamos jogar melhor em cada jogo. Já tínhamos ganho o último jogo, agora conseguimo-lo de novo. É muito importante para a equipa ganhar confiança.»

Trabalhar com José Mourinho

«É muito especial. Estou a viver um sonho. É uma honra ter um treinador como ele, porque puxa por mim e diz-me o que tenho de fazer para estar ao meu melhor nível. É muito bom para o Benfica e para todos, porque é um treinador com muita experiência que já venceu muitos títulos. Ajuda-nos a sermos vencedores.»