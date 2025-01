Com o mercado aberto até ao final do mês de janeiro, os rumores em torno da equipa do Benfica proliferam, situação que Bruno Lage encara com naturalidade.

«O Benfica, como um grande que é, está sempre atento ao mercado, quer para reforçar a equipa, assim como por uma eventual saída de um jogador. O que pode acontecer é ouvirmos propostas, analisarmos o rendimento do jogador e perceber o que é melhor para ele, para a equipa e para o futuro do Benfica», explicou.

Alguns dos atletas menos utilizados podem mudar de ares em janeiro, mas Bruno Lage não fecha a porta a ninguém: «Sobre os jogadores menos utilizados, o que têm de fazer é, em cada oportunidade, terem o rendimento que eu e o clube exigem».

De recordar que, nos últimos dias, foi noticiado o interesse do Benfica no lateral direito do Vitória de Guimarães, Alberto Costa, que procura uma alternativa a Issa Kaboré, que foi «devolvido» ao Manchester City.

Quanto a eventuais saídas, Schjelderup procura mais tempo de jogo, o que o poderá levar a outras paragens, e Arthur Cabral tem interessados em Itália e Inglaterra.

O jogo entre Benfica e Sp. Braga, para as meias-finais da Taça da Liga, é para a acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol, a partir das 19h45 desta quarta-feira.