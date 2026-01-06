José Mourinho anteviu nesta terça-feira a meia-final da Taça da Liga contra o Sp. Braga, em Leiria, agendada para quarta-feira (20h). À margem da conferência de imprensa, o treinador do Benfica voltou a abordar o ruído em torno da arbitragem no futebol nacional.

Debate público pela positiva

«O debate público encerra uma dose maior de pressão. Para os intervenientes seria muito melhor não estar na imprensa, os erros não serem falados. Mas, por outro lado, o confronto e as perguntas também dão um sentido de responsabilidade diferente, obrigando a enfrentar os problemas. Antes dos jogos, todos os árbitros são bons. Vamos confiar neles. O VAR deve ajudar em situações de erro inequívoco. Aí saímos felizes. O que me perturba são as situações duvidosas.»