José Mourinho anteviu nesta terça-feira a meia-final da Taça da Liga contra o Sp. Braga, em Leiria, agendada para quarta-feira (20h). Em conferência de imprensa, o treinador do Benfica comentou a lesão de Enzo Barrenechea, além da disponibilidade de Aursnes e Manu Silva.

Aursnes OK, Enzo KO

«Enzo? Foi decidido tratamento conservador. Se fosse tratamento cirúrgico, a época teria terminado, mas precisamos dele. Há boas possibilidades de recuperar de maneira não cirúrgica, reforçando a área da lesão. Pode ser que chegue ao jogo com o FC Porto ou com o Rio Ave.»

«Manu Silva? Neste momento temos dois jogadores para aquela posição, Manu e Aursnes. As opções existem. O Diogo Prioste tem muitos minutos na equipa B, demonstrando maturidade, conhecimento do jogo, treina connosco todos os dias.»

«Vamos até ao limite. Se olharmos ao calendário, com todos os jogadores ausentes, vamos jogo a jogo. O Aursnes amanhã vai ser titular. Se houver jogo no sábado, logo se verá.»