José Mourinho, treinador do Benfica, explicou como está a gerir o grupo, face ao crescente número de lesionados, na véspera do duelo com o Sp. Braga, relativo à meia-final da Taça da Liga que está marcado para as 20h00 de quarta-feira para Leiria.

Vai reinventar o onze face ao número de lesionados?

«Há sempre uma necessidade, não diria de reinventar, mas de readaptar, principalmente porque nos vão faltar opções em termos de rotatividade, em termos de um segundo jogador para cada posição. Vamos ter de fazer um bocadinho de exercício, se não há António Silva e há Tomás e Otamendi, obviamente o terceiro central virá de baixo, neste caso, o Gonçalo Oliveira, e por aí fora».

«Agarramo-nos à equipa B e ao trabalho que vamos fazendo com eles. Ontem a equipa B foi claramente prejudicada pelas necessidades da equipa A. Ter de obrigar, entre aspas, o Veríssimo a tirar ao intervalo o Prioste e o João Rego prejudica a equipa B, mas o Prioste e o Rego vão estar no banco amanhã e não podiam jogar os 90 minutos. Neste tipo de cooperação nasce a proteção aos problemas de lesões, sem ter de reinventar grande coisa. Se as coisas ficarem por aqui e se formos progressivamente recuperando em vez de perder mais ativos».

«Às vezes há um jogador que está lesionado duas semanas, não joga dois jogos. Neste caso, um jogador que esteja lesionado duas semanas, não joga seis jogos, portanto, não é fácil».

«Estamos numa situação em que conseguimos equilibrar. O Gonçalo Oliveira amanhã vai estar no banco, mas está à porta da equipa. Poderia dar mais exemplos. Temos vindo a abordar os problemas sempre da mesma forma, se recordarmos o drama da lesão do Lukebakio, sabíamos o jogador que ele é, mas tentámos passar a ideia de que encontraríamos solução. Agora, efetivamente, a situação está mais difícil. Mas a equipa B joga na II Liga, o que permite aos jovens ter mais experiência. Quando jogam connosco estão preparados.»