Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Sporting (1-2), na final da Taça da Liga, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria:

[O Benfica volta a perder com um rival, pela quarta vez esta época]

- Uma derrota é sempre um aspeto negativo, obviamente que perder um dérbi ou um clássico não foge à regra. Obviamente que perder num dérbi tem maior dimensão, mas obviamente que perder é perder. Aquilo que temos de fazer é virar a nossa atenção para o próximo jogo, é isso que vamos fazer.

[O Benfica parece não conseguir sair de uma espiral negativa, não consegue ter duas vitórias consecutivas, sente que tem o seu lugar em risco?]

- Já não me recordo qual era o treinador que dizia que o treinador tem sempre as malas à porta. Um treinador tem sempre o lugar em risco, não tenho de me preocupar com isso. O mais importante é termos consciência do trabalho que estamos a fazer. Há aspetos que têm de ser melhorados, num clube como o Benfica não há lugar para a derrota e para o empate. O que queremos é melhorar o nosso jogo e conseguir vitórias. É o objetivo que temos para o próximo jogo e, para isso, queremos contar com o apoio dos nossos adeptos.

[Não é um risco estar a inserir um novo sistema tático em plena competição? O Benfica está nesta altura uns passos atrás do FC Porto e do Sporting?]

- Não tenho de comparar, o Benfica está a fazer o seu trajeto, houve uma mudança de treinador, uma forma de treinar e jogar diferente, é isso que temos estado a construir. Não quero estar a desculpar-me por um processo estar a decorrer em andamento, é a verdade. Agora quero colocar a equipa a ganhar com exibições de qualidade, é esse o nosso objetivo enquanto treinadores do Benfica.