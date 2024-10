Na véspera do jogo dos quartos de final da Taça da Liga frente ao Santa Clara, Bruno Lage foi questionado acerca da possível saída de Ruben Amorim do Sporting, um dos principais rivais do Benfica a nível interno.



O técnico dos encarnados contornou a questão e apontou atenções para o duelo com os açorianos. «Entendo que é o assunto do momento, mas para nós o assunto do momento é o Santa Clara. O Ruben é o treinador do Sporting, mas nós não vamos jogar contra o Sporting, mas com o Santa Clara. A competir de três em três dias, o importante é estarmos focados no Santa Clara e se estivermos focados em algum treinador, é no Vasco [Matos] e no excelente trabalho que ele tem realizado», referiu, em conferência de imprensa.



Recorde-se que Amorim está a ser apontado como sucessor de Erik ten Hag no comando do Manchester United.