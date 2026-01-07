Vangelis Pavlidis, autor do golo do Benfica na derrota por 3-1 frente ao Sp. Braga para a Taça da Liga, faz o rescaldo do jogo na flash interview da Sport TV:

Como se explica esta derrota?

«Não foi um bom jogo para nós. A primeira parte foi difícil, sofremos dois golos. Acho que o jogo foi 50/50, mas eles marcaram dois golos com duas boas jogadas. Tentámos tudo na segunda parte, mas não resultou. Parabéns ao Sp. Braga. Estamos muito tristes por não estarmos na final.»

Benfica sempre a correr atrás do prejuízo nos jogos grandes

«Temos tido primeiras partes difíceis, temos de trabalhar nisso e melhorar. Temos de estar mais focados nos primeiros minutos dos jogos, porque são jogos decisivos. Também assumo a minha responsabilidade, porque se tivesse feito o 1-0 o jogo seria diferente.»

Primeira derrota do Benfica em competições nacionais

«Queríamos atingir a final. Era um troféu que conquistámos no ano passado, mas hoje não foi o nosso dia. Não jogámos bem e não merecemos vencer. Agora temos de nos focar nos próximos jogos, que vão ser muito importantes e difíceis para nós.»

Mensagem para os adeptos

«Quero pedir desculpa aos adeptos. A equipa está muito triste, mas somos o Benfica. Vamos voltar fortes e apender com estes jogos.»