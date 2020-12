Pizzi, jogador do Benfica, em declarações à Sport TV, depois do triunfo sobre o V. Guimarães no desempate por grandes penalidades (4-1), depois de um empate no tempo regulamentar (1-1), em jogo da Taça da Liga:

[Foi uma vitória da paciência?]

- Acho que na primeira parte podíamos ter feito melhor, é a minha visão, podíamos ter circulado a bola mais rápido e podíamos ter criado mais ocasiões de perigo. Também é verdade que o Vitória foi uma ou duas vezes à nossa baliza, mas acho que fizemos uma segunda parte muito boa, a tocar no último terço e criar oportunidades de golo. Infelizmente não conseguimos nos 90 minutos dar a volta ao jogo, mas foi uma vitória de muita crença, com bastante qualidade na segunda parte. Há que dar os parabéns a toda a equipa, mesmo nos penalties estivemos muito bem.

[A diferença no resultado para o jogo da Taça explica-se pela valia do adversário?]

- O Vitória é uma excelente equipa, tem jogadores de muita qualidade, jogadores que no último terço podem fazer a diferença. Mas acho que foi um jogo de sentido único, atacámos muito, tivemos muito a bola, tivemos ocasiões para fazer golos, mas não concretizamos. Tivemos alguma s precipitações que temos de melhorar ainda na zona de finalização. Mas temos uma grande equipa e acabamos por vencer com justiça nos penáltis.

[Uma semana de loucos, vem aí o Gil Vicente, depois a Supertaça com o FC Porto…]

- É verdade, estamos habituados a competir a cada dois ou três dias. É o normal de uma equipa grande, estamos em todas as competições. Ganhamos estes dois jogos, é importante para ganhar confiança, agora é pensar no Gil Vicente que também vai ser complicado.