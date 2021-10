Pizzi, capitão do Benfica, em declarações à Sport TV, depois do empate com o Vitória de Guimarães (3-3), no Estádio Dom Afonso Henriques, em jogo do Grupo A da terceira fase da Taça da Liga:

[Entrada forte do Benfica e quebra na segunda parte]

- Acho que entrámos muito bem no jogo, com muita bola, a criar muitas oportunidades. Tivemos oportunidades para fazer o 3-0 e se calhar acabaríamos por matar o jogo, mas não o fizemos. Obviamente que sabíamos que estávamos a jogar contra uma grande equipa, com grandes individualidades. Na segunda parte quebrámos um pouco, é verdade, mas acho que a resposta da equipa foi positiva. Queríamos a vitória e os três pontos para estarmos mais perto da classificação, mas agora temos próximo jogo com o Covilhã para tentarmos chegar à Final Four.

[O Benfica terá de vencer por mais de dois golos…]

- É verdade, sabemos que a vitória só não chega, tem de ser com uma diferença superior a dois golos, mas vamos obviamente fazer tudo para estarmos na Final Four que é um dos nossos objetivos. Agora vamos focar-nos para vencer o próximo jogo no Estoril, o foco é esse. Descansar agora e preparar esse jogo da melhor maneira.

[Mais confortável no corredor central?]

- O importante é ajudar a equipa a fazer o melhor possível. Sempre que sou chamado, procuro dar o meu melhor. Senti-me bem e senti-me feliz e espero continuar obviamente.