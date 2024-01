O Estoril vem de quatro derrotas consecutivas, duas delas pesadas, mas Roger Schmidt, na antevisão da meia-final da Taça da Liga, fala num adversário «corajoso» e «perigoso».

«Estamos ansiosos pelo início desta competição, queremos sempre vencer, estamos completamente concentrados nestas meias-finais. O adversário é perigoso, corajoso, joga um futebol ofensivo, já marcou muitos golos e é por isso que é sempre um desafio. Queremos ir à final, mas o Estoril também, as equipas estão preparadas. Estamos bem preparados», começou por enunciar na antevisão do jogo.

Os dois emblemas já se defrontaram para o campeonato, no Estoril, numa partida em que o Benfica venceu com um golo nos descontos. Mais recentemente, a equipa de Vasco Seabra sofreu derrotas pesadas diante do Sporting (1-5) e FC Porto (0-4), mas Schmidt considera que os canarinhos mantêm-se fieis ao seu «estilo de jogo».

«Analisámos os jogos, sofreram quatro derrotas, mas acreditaram sempre, ganharam duas vezes ao FC Porto e sabemos como são perigosos. Espero esse tipo de jogo, não vi nenhum jogador do Estoril que não mostrasse agressividade no ataque. São perigosos nas transições, vão procurar acelerar o jogo e temos de estar preparados para isso», destacou ainda.