Taça da Liga: FPF dá notas negativas a árbitro e VAR no Benfica-Sp. Braga
João Pinheiro, Bruno Esteves e Jonathan Babo visados pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol publicou nesta sexta-feira as avaliações às arbitragens na 17.ª jornada da Liga e nas meias-finais da Taça da Liga. Apenas um jogo recebeu notas negativas, no caso a arbitragem de João Pinheiro e o VAR pelas mãos de Bruno Esteves e Jonathan Babo no Benfica-Sp. Braga, em Leiria.
Consulte as notas atribuídas pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.
Liga, 17.ª jornada.
Gil Vicente- Sporting
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório
Vitória-Nacional
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório
Tondela -Arouca
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório
Benfica-Estoril
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Muito Satisfatório
Estrela-Sp. Braga
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Muito Satisfatório
AVS-Moreirense
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório
Rio Ave- Casa Pia
Arbitragem: Muito Satisfatório
VAR: Satisfatório
Santa Clara-FC Porto
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório
Alverca-Famalicão
Arbitragem: Muito Satisfatório
VAR: Satisfatório
Meias-finais da Taça da Liga.
Sporting- Vitória
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório
Benfica-Sp. Braga
Arbitragem: Insatisfatório
VAR: Insatisfatório