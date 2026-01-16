O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol publicou nesta sexta-feira as avaliações às arbitragens na 17.ª jornada da Liga e nas meias-finais da Taça da Liga. Apenas um jogo recebeu notas negativas, no caso a arbitragem de João Pinheiro e o VAR pelas mãos de Bruno Esteves e Jonathan Babo no Benfica-Sp. Braga, em Leiria.

Consulte as notas atribuídas pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

Liga, 17.ª jornada.

Gil Vicente- Sporting
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório

Vitória-Nacional
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório

Tondela -Arouca
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório

Benfica-Estoril
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Muito Satisfatório

Estrela-Sp. Braga
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Muito Satisfatório

AVS-Moreirense
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório

Rio Ave- Casa Pia
Arbitragem: Muito Satisfatório
VAR: Satisfatório

Santa Clara-FC Porto
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório

Alverca-Famalicão
Arbitragem: Muito Satisfatório
VAR: Satisfatório

Meias-finais da Taça da Liga.

Sporting- Vitória
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório

Benfica-Sp. Braga
Arbitragem: Insatisfatório
VAR: Insatisfatório

