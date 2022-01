Melhor marcador da equipa B do Benfica, que lidera a II Liga, Henrique Araújo foi chamado aos trabalhos da equipa principal dos encarnados, que cumpriram nesta segunda-feira a última sessão de trabalho no Seixal antes da partida com o Boavista para a meia-final da Taça da Liga.

Com Seferovic lesionado (além de Rodrigo Pinho há alguns meses) e Darwin ausente para os compromissos da seleção uruguaia, o técnico das águias ficaria apenas com duas opções - Yaremchuk e Gonçalo Ramos - para a frente de ataque, pelo que optou por chamar o jogador que conhece bem da equipa secundária.

«Falar do Henrique Araújo é falar de todos os jovens que fazem parte da formação deste clube e é dizer que estamos atentos àquilo que se passa tanto na equipa B como dos sub-23. Obviamente reconhecendo e havendo uma necessidade, neste caso específico da posição de avançado, sentimos a necessidade de chamar mais um. Nesta lógica, olhando para os jogadores que compõem o plantel da equipa B, sentimos que o Henrique estaria preparado para dar essa resposta e vai estar connosco nos próximos dias. Nesta circunstância foi o Henrique e noutra circunstância poderá vir outro jogador. E a lógica foi essa», vincou Nélson Veríssimo.

Questionado sobre a opinião que tem sobre o facto de o Benfica, à semelhança de outras equipas, ter perdido jogadores - Otamendi e Darwin - para as seleções numa altura em que está em jogo a conquista de um troféu, o treinador do Benfica preferiu olhar para esta inevitabilidade como uma oportunidade para outros jogadores, como a que Henrique Araújo poderá vir a ter nesta final-four da Taça da Liga. «Temos de estar preparados para isso. (...) O treinador tem de estar preparado, sabendo que nesta janela eventualmente podia não podia contar com dois jogadores e temos de encontrar alternativas para encontrar respostas em campo.»

Veríssimo confirmou ainda que Haris Seferovic continuará ausente por lesão nos próximos dias.