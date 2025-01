Pouco mais de um minuto e meio foi suficiente para a Liga compilar os principais momentos – de bastidores, nas bancadas e no relvado – da final da Taça da Liga, disputada na noite de sábado, em Leiria.

Do espetáculo antes do dérbi aos golos de Schjelderup e Gyökeres, o vídeo divulgado na manhã deste domingo dá particular destaque à defesa de Trubin perante Trincão. Foi o momento decisivo no desempate por penáltis.

Ora veja.