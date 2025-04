Bruno Lage falou à flash da RTP na sequência da goleada do Benfica sobre o Tirsense (0-5).

«Tivemos um jogo muito sério, sinto-me completamente realizado pelo jogo que fizemos. Todos deram uma boa resposta. Começámos o jogo com seis jogadores formados no Benfica e tivemos a oportunidade de lançar mais três. Queremos colocar sempre o olho no futuro do clube. Temos um plantel muito bom, cabe-me os motivar.»

«Devemos respeitar o Tirsense. Pelo percurso que fez, merece respeito.»

«Na Liga estamos na situação que queríamos. São dois pontos de diferença e seis jornadas, com um calendário muito difícil. Temos de dar boas respostas e vencer.»

«Sempre desejei contar com todos os jogadores. Quero competição pelas posições, para que todos rendam. As convocatórias são cada vez mais difíceis de fazer. Temos um enorme talento pela frente. Todos devem estar preparados para quando surgirem as oportunidades.»