Adrian Bajrami esteve em destaque na vitória do Benfica sobre o Tirsense, por 4-0, e aproveitou para partilhar uma mensagem de agradecimento aos adeptos, nas redes sociais.

O central albanês apontou um dos golos da formação encarnada e esteve em destaque no triunfo desta quarta-feira, a contar para a segunda mão das «meias» da Taça de Portugal. «Muito feliz pelo meu primeiro golo com a camisola do Benfica», pode ler-se.

Veja aqui a publicação de Adrian Bajrami: