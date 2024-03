O Benfica anunciou esta terça-feira que os bilhetes para a receção ao Sporting, para o jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, estão «temporariamente» esgotados.

O dérbi da Luz está marcado para as 20h45 do dia 2 de abril, a próxima terça-feira, mas os bilhetes que o clube tinha disponíveis, com preços entre os 11 e os 30 euros, foram todos vendidos apenas um dia depois de terem sido colocados à venda.

O Benfica diz que estão «temporariamente esgotados» uma vez que os sócios com Red Pass podem ainda vender os respetivos lugares no mercado secundário.

Recordamos que no jogo da primeira mão, no Estádio de Alvalade, o Sporting venceu por 2-1.