Joshua Wynder estreou-se pela equipa principal do Benfica na noite desta quarta-feira, no duelo com o Tirsense para a Taça de Portugal (0-5). Assim, o jovem central, de 19 anos, tornou-se no quarto norte-americano a representar a equipa principal das águias.

Este defesa chegou a Portugal pela porta dos juniores do Benfica, na última época. Em 2024/25, acumula dois jogos nos sub-23 e outros 26 – e quatro golos – na equipa B.

Antes de Joshua Wynder, o plantel das águias contou com outro defesa central, John Brooks, contratado no verão de 2022. Todavia, o norte-americano apenas alinhou em cinco jogos, regressando à Alemanha em janeiro de 2023.

Em 2017/18, o guarda-redes Keaton Parks totalizou 106 minutos, distribuídos por seis jogos na equipa principal das águias.

Por fim, o mediático caso de Freddy Adu, extremo norte-americano contratado pelo Benfica em 2007/08, proveniente do Real Salt Lake. Então com 18 anos, era visto como um talento muito promissor. Todavia, em 21 jogos apenas conseguiu cinco golos.

Seguiram-se empréstimos a Mónaco, Belenenses, Aris e Rizespor, até que Adu regressou aos Estados Unidos.