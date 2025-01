O Benfica joga esta terça-feira frente ao Farense para a Taça de Portugal menos de 72h depois de ter conquistado a Taça da Liga frente ao Sporting. Na conferência de antevisão da partida da «Prova Rainha», Lage considerou que a consistência é o que pretende para a próxima série de encontros.

«Aquilo que falámos nos primeiros meses de trabalho foi a união. Unimos também os adeptos. Aquilo que queremos neste momento é consistência. É em busca disso que temos de continuar a trabalhar. Não podemos perder a união que temos, quer dentro do clube, quer com os adeptos. A consistência tem de partir de todos, dos jogadores e da equipa técnica, sabendo que temos de jogar de três em três dias. Queremos que as rotinas se mantenham e o onze estabilize, mas temos de proporcionar momentos a cada jogador e temos de lidar com lesões», começou por dizer o técnico das águias.

«É continuar a trabalhar nesse sentido. A consistência estamos a falar de um treinador que chega em setembro, não fez a pré-época e que teve de encontrar caminho para encontrar uma forma de jogar em que estejamos confiantes. A equipa já produziu bom futebol, sabe jogar sob pressão de três em três dias e é encontrar uma fórmula de sucesso e encontrar um onze, porque ouvimos críticas de outros que vão alternando o onze. Temos mantido o onze, mas sabendo que não podemos esgotar os jogadores e colocá-los em risco de lesão, também não perdendo a dinâmica ofensiva com os outros.»

Lage concluiu ainda referindo que mesmo com exibições menos conseguidas, os seus jogadores nunca passarão de «bestiais a bestas»,sendo que, quem «não está num bom momento, [...] tem de continuar a trabalhar para contribuir para vitórias».

E é com este trabalho que Bruno Lage procura melhorar o que reconhece que ainda não está bem na sua versão das águias.

«Tenho dito que há coisas que temos de continuar a melhorar e uma delas é a controlar o jogo com bola. Fizemos isso muito bem nos dois jogos da Taça da Liga, de controlar o jogo melhor com bola. Fomos competentes nesse sentido, mas temos de continuar nesse caminho, percebendo que não podemos jogar sempre à mesma velocidade, às vezes temos de baixar e não entrar em zonas de pressão tão rápido. Isso pode-nos dar um maior controlo no jogo».

O Benfica vai jogar com o Farense, para os «oitavos» da Taça de Portugal, esta terça-feira às às 20h15, no Estádio S. Luís.