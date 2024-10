Na antevisão à visita ao Pevidém, Bruno Lage reiterou que a terceira eliminatória da Taça de Portugal será encarada como um encontro da Liga ou da Champions. Na tarde desta sexta-feira, em conferência de imprensa, o treinador das águias lembrou os objetivos traçados para a «Prova Rainha».

«Preparámos este jogo como preparámos os encontros com Nacional e Atlético Madrid. Mesmo com poucos jogadores, tivemos a oportunidade de trabalhar algumas dinâmicas. Será um jogo típico de Taça, contra uma equipa bem organizada, com jogadores interessantes, em particular o [Daisuke] Araki e o Pedrinho.»

«O adversário joga com uma linha de cinco defesas e será um desafio interessante, porque no futuro iremos defrontar equipas com este sistema», explicou Bruno Lage.

Na reta final da conferência de imprensa, o timoneiro das águias apontou ao Jamor.

«Já treinámos com todo o grupo, pelo que estamos confiantes para dar continuidade ao último mês. Esta é uma competição que temos a ambição de vencer. Entramos numa caminhada de sete jogos e a ambição é regressar à final, para conquistar a 27.ª Taça de Portugal», terminou.

As águias não conquistam a «Prova Rainha» desde 2017, a mais recente final que disputaram no Jamor. Desde então, o Benfica foi derrotado nas finais de 2020 e 2021, por FC Porto e Sp. Braga, mas no Municipal de Coimbra.

Ora, na terceira eliminatória da Taça, os comandados de Bruno Lage jogarão em Moreira de Cónegos, casa emprestada ao Pevidém. Encontro agendado para as 20h15 deste sábado.