Na tarde desta sexta-feira, Bruno Lage projetou a receção ao Estrela da Amadora, na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. O treinador do Benfica esclareceu o estado de espírito de Renato Sanches e a recuperação de Bah.

«Encontrei o Renato mais motivado do que poderíamos pensar, vi-o com uma grande vontade de regressar o mais rápido possível. O primeiro passo de atitude tem de partir do atleta. Enquanto equipa técnica vamos apoiá-lo para que regresse em breve», referiu, em conferência de imprensa.

Quanto a Bah, o lateral dinamarquês espreita o regresso ao trabalho em pleno.

«Está em fase final da recuperação, eventualmente na próxima semana vai reintegrar os treinos com a equipa», acrescentou Bruno Lage.

O Benfica recebe o Estrela na noite deste sábado (20h45), num encontro para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol. O vencedor vai jogar no reduto de Arouca ou Farense na 5.ª eliminatória da Taça.