«Dahl? Não andamos aqui aos tiros para ver se acertamos no pato certo»

O Benfica fez quatro contratações no último mercado de inverno. Manu chegou do V. Guimarães, Belotti do Como, Bruma do Sp. Braga e por último Dahl da Roma. Para Lage, as contratações não foram obra do acaso, e mostrou-se muito satisfeito com a prestação dos reforços.

«Não andamos aqui aos tiros para ver se acertamos no pato certo. Aquilo que é importante e até interessante é que passaram apenas duas, três semanas que os quatro jogadores cá estão e não é por acaso que acertamos nas contratações», começou por dizer o treinador das águias.

«Há um trabalho invisível de muita gente a filtrar para perceber os 'jogadores-alvo', mas fundamentalmente, nós olhamos para o plantel e fazemos os ajustes que foram necessários. [...] Estamos muito satisfeitos com os quatro, independentemente de agora o Manu estar fora por uma lesão, mas muito satisfeito com o rendimento dos quatro», concluiu Lage sobre os reforços no plantel.