Declarações de Darwin Nuñez na flash interview da Sport TV, após a vitória do Benfica sobre o Estoril (3-1) na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal:

«Quando tínhamos um lado fechado tratávamos de levar a bola para o outro. Estivemos bem. Temos de estar mais eficazes na hora de fazer golo. Queremos fazer golos bonitos e acabamos por falhar. Depois, sofremos muito mais. Estou contente pelo trabalho da equipa. Depois do primeiro golo seguimos com a mesma dinâmica no segundo tempo.

«O vírus afetou-nos muito, mas agora estamos todos juntos de novo e queremos fazer o melhor.»

«Críticas? Estamos focados em fazer o nosso trabalho. Precisamos do apoio dos adeptos. É muito importante para um jogador e ajuda-nos muito.»