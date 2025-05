Ainda na ressaca da derrota do Benfica na final da Taça de Portugal, Florentino partilhou uma mensagem nas redes sociais, em que recorda o lance que dá origem ao penálti de Gyökeres, que «mudou o rumo do jogo».

O médio do Benfica agradeceu o apoio dos benfiquistas que se deslocaram até ao Jamor, garantiu que conquistar a Taça sempre foi um «sonho de criança» e assegurou que o grupo está preparado para representar o Benfica da melhor forma no Mundial de Clubes.

«Ganhar no Jamor foi sempre um sonho de criança. Temos a consciência de que fizemos nos 90 minutos tudo para alcançar a vitória e um lance mudou o rumo do jogo. Foi o futebol no lado mais cruel. Vocês foram incríveis - na Luz, fora, nas chegadas do autocarro, horas antes dos jogos, sempre a puxar por todos nós. Vamos preparar-nos para representar este clube no Mundial de Clubes com a responsabilidade e orgulho que a nossa história exige», pode ler-se.

Veja aqui a mensagem completa de Florentino: